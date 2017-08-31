"Продолжишь припев этой песни – отвечу". Губернатора Николаевской области спросили о реконструкции стадиона и аэропорта. Видео

31.08.17 09:21Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко в комментарии "НикВести" заявил, что "не несет ответственность за все происходящее в регионе", потому что "не видел такого пункта в своих функциональных обязанностях".

Таким образом чиновник отреагировал на вопросы журналистки о задержке ремонта стадиона в парке "Победа" и реконструкции николаевского аэропорта за счет городского бюджета. Савченко несколько раз уходил от прямых ответов и в середине разговора спросил у корреспондента: "Видела, как я умею?".

4 октября 2016 года Савченко был объявлен победителем конкурса на замещение должности главы Николаевской ОГА. Через два дня его назначение подписал президент Украины Петр Порошенко.

При этом журналисты программы "Схемы" выяснили, что Савченко в своей конкурсной презентации сделал десятки грамматических ошибок. К примеру, вместо "підтримка села" он написал "підрамка селу", вместо "питної води" – "пітоні води", вместо "навіть ліків" – "навидь ликів".

Похожие новости

30.08.17 08:11Николаевский губернатор Савченко прокомментировал задержание "Мультика"

28.08.17 16:36«Надеюсь, 1 сентября откроем» — Савченко ответил, почему стадион в парке Победы не открыли ко Дню Независимости

08.07.17 09:29Колектив Миколаївської СДЮСШОР з веслування записав відкрите звернення до Олексія Савченка

30.03.17 11:14Губернатор Николаевщины напомнил про аудит земель и пригрозил арестом урожая

25.03.17 22:54Савченко удивила всех песней в прямом эфире

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 31.08.2017

Закругление верхнее-левое

10:31Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:23У Маріуполі обиратимуть запобіжний захід злочинному угруппуванню на чолі з Михайлом Тітовим

10:0031 августа - День Блога

09:45Накануне вероятного импичмента Сенкевич пошел на телевидение: ради него даже изменили программу передач

09:33Ученые выяснили, к какой болезни ведут частые пробуждения по ночам

09:21"Продолжишь припев этой песни – отвечу". Губернатора Николаевской области спросили о реконструкции стадиона и аэропорта. Видео

09:13Курс доллара в Украине пошел в рост после обвала

09:02Реальная политика: кто в новом политическом сезоне может лишиться своего кресла в Кабмине

08:52Ди Каприо пожертвовал $1 млн в помощь жертвам урагана Харви

08:44В Украине подорожают сигареты: Кабмин объявил войну контрабанде

08:26Саакашвілі звернувся до Порошенка з несподіваним проханням

08:13В Николаеве ко Дню знаний цветы не подорожают

08:01Позиции ВСУ обстреляли 19 раз – штаб

 30.08

21:00Селяни на Миколаївщині проти будівництва сонячної електростанції

20:51МИД: В зоне АТО без вести пропали 400 человек

20:41"Черноморец" назначил нового тренера

20:30Осенние витамины: какие нужны в первую очередь и в каких продуктах они содержатся

20:13СМИ: У принцев Уильяма и Гарри есть старшая сестра

19:57Самый успешный олимпиец бросил вызов Конору Макгрегору

19:48Вся правда об энергетических напитках, которую нужно знать

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.08.17 10:305200

Сегодня День воccоединения словенцев

17.08.17 10:515350

В Николаеве впервые пройдет соревнование по триатлону

17.08.17 11:043040

За два тижні в Україні потонули понад 200 осіб

17.08.17 11:283280

Николаевский маршрутчик был уволен после отказа проезда по льготе

Самые читаемые

17.08.17 20:0526720

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:009390

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

17.08.17 15:056730

Названы самые дешевые туристические направления для жителей СНГ

18.08.17 18:235700

Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах винограда

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама