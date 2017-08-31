"Продолжишь припев этой песни – отвечу". Губернатора Николаевской области спросили о реконструкции стадиона и аэропорта. Видео

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко в комментарии "НикВести" заявил, что "не несет ответственность за все происходящее в регионе", потому что "не видел такого пункта в своих функциональных обязанностях".

Таким образом чиновник отреагировал на вопросы журналистки о задержке ремонта стадиона в парке "Победа" и реконструкции николаевского аэропорта за счет городского бюджета. Савченко несколько раз уходил от прямых ответов и в середине разговора спросил у корреспондента: "Видела, как я умею?".

4 октября 2016 года Савченко был объявлен победителем конкурса на замещение должности главы Николаевской ОГА. Через два дня его назначение подписал президент Украины Петр Порошенко.

При этом журналисты программы "Схемы" выяснили, что Савченко в своей конкурсной презентации сделал десятки грамматических ошибок. К примеру, вместо "підтримка села" он написал "підрамка селу", вместо "питної води" – "пітоні води", вместо "навіть ліків" – "навидь ликів".