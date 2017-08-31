Накануне вероятного импичмента Сенкевич пошел на телевидение: ради него даже изменили программу передач

Вечером, 30 августа, Николаевский городской голова Александр Сенкевич принял участие в программе «КонтрАргумент» в прямом эфире телеканала «Николаев». Данная программа выходит в эфир по четвергам, но, этот раз, специально для Сенкевича, ее перенесли на среду.

О том, что эфир готовился в авральном порядке, говорит и тот факт, что вопросы в студии городскому голове задавали его симпатики и советники, а вот попасть на этот эфир со стороны было крайне сложно — о выходе программы никто не знал, сообщает Новости N.

Ведущий уже непосредственно в эфире предложил приходить в студию, но это уже было скорее данью вежливости.

В итоге на протяжении почти двух часов Александр Сенкевич рассказывал о своих успехах и достижениях: об отлично прошедших встречах с горожанами в рамках «СенкевичПоруч», о субсидиях, которые не надо возвращать, о ремонте крыш и дорог.

Не преминул мэр и поругать журналистов, которым, как он намекнул, не хватает профессионализма: информируют они население совсем не о том, о чем нужно.

-Вот сфотографировать бабушку, которую сбила машина и выложить ее фото — это мы можем… Посмотрите на наши сводки — один криминал! Вместе с тем почему-то не сообщают о том, что Николаев занял четвертое место в Украине по уровню прозрачности… - сетовал Сенкевич.

В студии также находился руководитель департамента ЖКХ Андрей Палько, который помогал своему непосредственному начальству, бодро рапортуя о количестве отремонтированных крыш и грядущем ремонте.

В результате программа получилась практически «предвыборной» - будто завтра выборы городского головы. Скорее всего появление Сенкевича на телевидении в столь удобном для него формате связано с возможным вынесением на сегодняшнюю сессию вопроса об импичменте.