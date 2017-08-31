Украина пожаловалась на Россию в Совбез ООН

31.08.17 11:18Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

РФ не выполняет решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса, сообщили в МИД Украины

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен заслушать факты невыполнения Россией решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и доступе к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму. Такое заявление в среду, 30 августа, в эфире 5 канала сделала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает УНИАН.

По ее словам, речь идет о решении суда по возобновлению деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и доступу к образованию на украинском языке на территории оккупированного полуострова.

"Для нас было важно, чтобы Совет Безопасности ООН также занимался этим вопросом и заслушал результаты выполнения приказа суда для того, чтобы этот вопрос не был чисто российско-украинским. А чтобы Совбез также был частью дискуссии, и чтобы это было наглядно, что Россия не выполняет и почему Россия не выполняет", – заявила Зеркаль.

Кроме этого, замглавы МИД отметила, что Украина направила России дипломатическую ноту с просьбами сообщить, как они выполняют приказ суда ООН, еще в мае.

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