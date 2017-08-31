Порошенко подписал закон о кибербезопасности

31.08.17 13:41Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Президент ввел в действие решение СНБО

Президент Порошенко ввел в действие решение СНБО "О состоянии выполнения решения СНБО от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации". Об этом сообщает администрация президента.

Согласно указу, правительство должно в трехмесячный срок урегулировать вопрос о запрете государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги по доступу к сети Интернет у определенных операторов телекоммуникаций. Это касается тех провайдеров, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям в сфере защиты информации.

Кабмин также должен внедрить механизм привлечения физических и юридических лиц на условиях аутсорсинга к выполнению задач кибернетической защиты государственных электронных информационных ресурсов.

Правительству и СБУ необходимо совместно подготовить и подать на рассмотрение Рады законопроект о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования компьютеров, систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, совершенные в отношении государственных и других информационных ресурсов, по объектам критической информационной инфраструктуры и другим объектам, а также соответствующее разграничение подследственности.

Также СБУ, администрация Госспецсвязи и Нацполиция должны безотлагательно активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру, проведению расследований таких кибератак, установлению причин и условий, способствовавших их совершению, а также по поводу привлечения международной технической помощи для обеспечения киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры.

Кроме того, в течение 2017 года правительство должно обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов; принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины и обеспечение его функционирования; обеспечить безусловное выполнение государственными органами законодательства в сфере технической защиты информации, а также оперативно реагировать в установленном порядке на выявленные нарушения.

Также рекомендовано Национальному банку Украины с участием Администрации Госспецсвязи и СБУ безотлагательно принять меры, направленные на совершенствование киберзащиты системно важных банков Украины.

Похожие новости

08.08.17 20:40В Украине констатируют снижение спроса на оформление биометрических паспортов

12.07.17 14:19За три года в Украине открылось 60 новых заводов, - Порошенко

10.07.17 19:33Президент пообещал выделить из бюджета 1,6 млрд грн на вооружение армии

10.07.17 19:02СНБО отложил законопроект по Донбассу

10.07.17 17:55Украина введет биометрику для иностранцев

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 31.08.2017

Закругление верхнее-левое

15:45Ученые выяснили, какое питание избавит от депрессии

15:27Социолог объяснила, каким будет новый майдан

15:13В Украине ужесточили наказание за нелегальную вырубку леса

14:41Сенкевич утверждает, что "Мультик" не оказывал давления на депутатов

14:23В Киеве задержали банду грузин-разбойников

14:00СБУ расследует два покушения на Порошенко

13:41Порошенко подписал закон о кибербезопасности

13:22Савченко о возможном роспуске горсовета

13:00Сенкевич высказался о протесте Оппозиционного блока

12:37Артем Ильюк заявил, что городскому совету нужна перезагрузка

12:24Генпрокурор Луценко с рабочим визитом посетит Николаевскую область

11:43Депутати Опозиційного блоку зірвали сесію

11:18Украина пожаловалась на Россию в Совбез ООН

11:04Синоптики: в Николаев вернется тепло, но ненадолго

10:47В Николаеве под горсоветом пикетируют защители животных и почитатели Сенкевича

10:31Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:23У Маріуполі обиратимуть запобіжний захід злочинному угруппуванню на чолі з Михайлом Тітовим

10:0031 августа - День Блога

09:45Накануне вероятного импичмента Сенкевич пошел на телевидение: ради него даже изменили программу передач

09:33Ученые выяснили, к какой болезни ведут частые пробуждения по ночам

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.08.17 16:043580

Работники завода им. 61 коммунара пришли под ОГА, чтобы вручить требования по зарплате лично Гройсману

17.08.17 16:203430

Мужчина на Крещатике передумал прыгать с отеля

17.08.17 16:403950

С начала года в Украине закрылось 500 банковских отделений

17.08.17 16:593070

В Барселоне микроавтобус наехал на людей

Самые читаемые

17.08.17 20:0526810

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:009480

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

18.08.17 18:235740

Диетологи рассказали о полезных и вредных свойствах винограда

22.08.17 11:475630

Нацгвардия прибыла в Николаев обновленной

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама