Порошенко подписал закон о кибербезопасности

Президент ввел в действие решение СНБО

Президент Порошенко ввел в действие решение СНБО "О состоянии выполнения решения СНБО от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации". Об этом сообщает администрация президента.

Согласно указу, правительство должно в трехмесячный срок урегулировать вопрос о запрете государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги по доступу к сети Интернет у определенных операторов телекоммуникаций. Это касается тех провайдеров, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям в сфере защиты информации.

Кабмин также должен внедрить механизм привлечения физических и юридических лиц на условиях аутсорсинга к выполнению задач кибернетической защиты государственных электронных информационных ресурсов.

Правительству и СБУ необходимо совместно подготовить и подать на рассмотрение Рады законопроект о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования компьютеров, систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, совершенные в отношении государственных и других информационных ресурсов, по объектам критической информационной инфраструктуры и другим объектам, а также соответствующее разграничение подследственности.

Также СБУ, администрация Госспецсвязи и Нацполиция должны безотлагательно активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру, проведению расследований таких кибератак, установлению причин и условий, способствовавших их совершению, а также по поводу привлечения международной технической помощи для обеспечения киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры.

Кроме того, в течение 2017 года правительство должно обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов; принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины и обеспечение его функционирования; обеспечить безусловное выполнение государственными органами законодательства в сфере технической защиты информации, а также оперативно реагировать в установленном порядке на выявленные нарушения.

Также рекомендовано Национальному банку Украины с участием Администрации Госспецсвязи и СБУ безотлагательно принять меры, направленные на совершенствование киберзащиты системно важных банков Украины.