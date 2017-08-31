Социолог объяснила, каким будет новый майдан

Глава Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи при Академии наук Украины Элла Либанова считает, что серьезный политический раскол в украинском обществе может спровоцировать кровавый майдан

При этом, по ее словам, украинцы еще долго смогут существовать в режиме «зрада – перемога» достаточно долго. «Масса людей «получает удовлетворение от того, что кого-то в Фейсбуке можно облить грязью, назвать «порохоботом», «зрадофилом», — заметила она.

Социолог отметила, что сейчас на руках у людей много оружия и это особо опасно: новая волна протестов может стать еще более жестокой.

«Поэтому, если сейчас случится новый майдан, он будет изначально жестким и кровавым», – добавила она.

Отметим, согласно данным исследования, проведенного совместно с ООН Институтом демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины и Минэкономразвития, треть украинцев живет в бедности.