Киев получил три миллиарда за продажу облэнерго

Холдинг СКМ Рината Ахметова существенно увеличил свою долю в энергетических объектах Украины

Фонд госимущества Украины (ФГИ) доволен состоявшимися во второй половине августа аукционами по продаже акций пяти энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, по результатам которых в государственный бюджет поступит 3,054 млрд гривен.

Так, компании Ornex, входящей в структуру группы СКМ Рината Ахметова, проданы 25% акций ПАО ДТЭК Днипрооблэнерго за 1 млрд 4,7 млн грн, 25% акций ПАО ДТЭК Днипроэнерго за 728,3 млн грн, 25% акций ПАО ДТЭК Захидэнерго за 417,2 млн грн, 25% акций ПАО Киевэнерго за 759,6 млн грн и 25% акций ПАО ДТЭК Донецкоблэнерго за 143,8 млн грн.

При этом цена продажи ДТЭК Захидэнерго превысила стартовую в 1,2 раза, ДТЭК Днипрооблэнерго – почти в 2,1 раза, а пакеты акций еще трех энергокомпаний были проданы по стартовой цене.

В результате прошедших аукционов доля СКМ в Захидэнерго, Днипроэнерго, Киевэнерго и Донецкоблэнерго превысит 95%, а в Днипрооблэнерго – 75%.

Как уточнили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе ФГИ, нереализованные 25%-е пакеты акций ПАО Донбассэнерго, ПАО Одессаоблэнерго и ПАО Сумыоблэнерго для последующей продажи должны быть переоценены.