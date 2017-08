Нобелевские лауреаты назвали главные угрозы науке и человечеству Избрание президентом США Дональда Трампа и дебаты о Brexit привели к росту популизма, который является серьезной угрозой для науки. Лауреаты Нобелевских премий заявили, что поляризация общества по политическим вопросам и рост популизма в политике представляют серьезную угрозу научному прогрессу. Издание Times Higher Education (THE) опросило около 50 лауреатов в области естественных наук, медицины и экономики. Лауреаты поделились своими взглядами по ряду вопросов от финансирования учебных заведений до крупных угроз человечеству. Один из вопросов касался степени влияния популизма и политической поляризации на современную науку. 70% опрошенных заявили, что считают это "огромной угрозой" (40%) или "серьезной угрозой" (30%) для науки. Еще 25% респондентов заявили об "умеренной" угрозе. Как отмечает THE, рост популизма и поляризации общества в США связаны с президентством Дональда Трампа, в Великобритании — с политическим расколом из-за выхода из ЕС. Некоторые лауреаты рассказали о своей обеспокоенности ситуацией, когда некоторые политики-популисты игнорируют научные доказательства по той или иной теме. Один из лауреатов Нобелевской премии по химии 2016 года, сотрудник Университета Страсбурга Жан-Пьер Соваж отметил, что "многие ставят факты под вопросы, предпочитая верить слухам, а не устоявшимся научным фактам". Директор Института исследований малярии Джона Хопкинза Питер Агре, получивший премию в области химии за открытие аквапорина в 2003 году, сказал, что Трамп "щеголяет невежеством" в попытках добиться расположения определенных слоев населения США. Президент страны является "необычайно неосведомленным и дурным" человеком, считает ученый. Сложившийся политический климат может привести к "антиинтеллектуализму" и сокращению расходов на науку, заявили другие участники опроса. Среди наибольших угроз научному сообществу респонденты выделили рост стоимости обучения в вузах и недофинансирование государственных университетов, об этом сказали 40% опрошенных ученых. Говоря о наиболее серьезных угрозах для человечества в целом, более трети опрошенных ученых выделили рост населения Земли и связанное с этим ухудшение экологической обстановки. Около четверти (23%) респондентов заявили о риске ядерной войны. THE пишет, что "вероятно, озабоченности, связанные с политикой, привели к росту страха ядерной войны". Угроза такой войны, полагают лауреаты престижных премий, исходит от "диктаторов-милитаристов", "популистских политических режимов, обладающих ядерным оружием" и от террористов. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама