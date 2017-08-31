Миссия МВФ прибудет в Украину 12 сентября

31.08.17 19:07Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Цель визита – анализ выполнения Украиной Меморандума о сотрудничестве с фондом.

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 12 сентября для анализа выполнения Украиной Меморандума о сотрудничестве с фондом. Об этом в четверг, 31 августа, сообщают Українські новини, ссылаясь на источник в правительстве.

Отмечается, что 12 сентября в Киеве члены миссии проанализируют ход выполнения Украиной обязательств, взятых страной для продолжения финансирования по программе EFF.

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