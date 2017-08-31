Гройсман рассчитывает получить 50 млн евро от ЕС на Фонд энергоэффективности

31.08.17 19:21Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Правительство обещает продолжить реформы в сфере повышения энергоэффективности Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что устав Фонда энергоэффективности, как и положение о его наблюдательном совете, будет утвержден в сентябре текущего года, пишет Сегодня.

Члены набсовета будут избраны на отдельном конкурсе, к которому будут привлекать представителей Европейского Союза и международных финансовых организаций.

"Мы также благодарны за предыдущее решение Еврокомиссии выделить 50 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности и рассчитываем на завершение всех переговорных формальностей уже до конца года. Со своей стороны могу заверить, что правительство продолжит реформы в сфере энергоэффективности, чтобы в следующем году мы смогли получить дополнительную финансовую помощь ЕС в объеме еще 50 млн евро", – заявил Гройсман.

Отметим, еще в прошлом году Кабмин анонсировал создание Фонда энергоэффективности в апреле 2017-го, однако документ удалось принять только в июне 2017-го. Из бюджета Украины в Фонд должны направить 800 миллионов гривен, 25 миллионов евро выделит Германия и еще 100 миллионов евро – Европейский союз. Этими деньгами сможет воспользоваться любая семья: средства потратят на термомодернизацию жилых зданий.

Из 18,6 млрд кубометров газа, которые тратят на нужды ЖКХ, только 7,2 млрд кубометров доходит до потребителя. Провести тепломодернизацию жилого фонда, уверен вице-премьер Геннадий Зубко, Украине поможет Фонд энергоэффективности.

"Запуск фонда вдвое уменьшит затраты энергии и увеличит рыночную стоимость жилья на 20-30%", – заявил вице-премьер.

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