В Украину придут еще три лоукостера

Омелян анонсировал приход авиакомпаний EasyJet, Eurowings и Ryanair.

В следующем году в Украину придут авиакомпании-локуостеры EasyJet, Eurowings и Ryanair.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) в четверг, 31 августа.

"Я очень надеюсь, что в следующем году мы сможем приветствовать в Украине как компанию Ryanair, так и компании EasyJet, Eurowings. Потому что это не только дешевые полеты для украинцев, но и привлечение туристов в страну", – сказал он.

По словам министра, потери для аэропорта Борисполь от прихода авиакомпании Ryanair выдуманные.

"Когда говорят о потенциальных, а на самом деле гиперболизированных и выдуманных потерях для аэропорта Борисполь, то забывают, что каждый турист привозит в казну страны 300-1000", – отметил Омелян.