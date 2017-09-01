Нацсовет вынес предупреждение телеканалам группы "Интер"

01.09.17 09:55Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 31 августа по результатам внеплановых проверок ЗАО "Телеканал "Интер" ("Интер"), ООО "Телестудия "Служба информации" ("НТН"), ООО "ТРК "Музыка ТВ" ("Пиксель TV"), ООО "Телерадиокомпания "Кино ТВ" ("Enter-фильм") вынесла им предупреждение за нарушение требований законодательства относительно доли передач украинского и иностранного производства.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Мониторинг телеканалов в феврале - марте 2017 года зафиксировал нарушение закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку в промежутке времени между 07:00 и 23:00 не были соблюдены пропорции между украинскими и иностранными передачами.

Согласно закону передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% процентов общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания - передачи украинского производства.

Однако, в эфире телеканала "Интер" доля передач европейского производства, а также США и Канады составляла 57% общего недельного объема вещания. В эфире "НТН" она составляла 56,8%, а доля передач украинского производства - 32% общего недельного объема вещания.

Соответственно доли передач европейского и украинского производства телеканала "Пиксель TV" составляли 66,4% и 24,7%, а телеканала ""Enter-фильм" - 37% и 22% общего недельного объема вещания.

Кроме того, представитель лицензиатов при проведении проверок отказал в предоставлении сетки вещания и государственных удостоверений на право распространения и демонстрации фильмов, что является нарушением Инструкции о порядке осуществления проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, оформления материалов об административных правонарушениях и о нарушении законодательства о рекламе.

Национальный совет обязал компании в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

"Интер Медиа Групп" - одна из крупнейших украинских медиагрупп, в которую входят телеканалы "Интер", "НТН", "К1", "К2", "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм", "Интер +".

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