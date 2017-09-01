Гройсман: "Не каждому нужно высшее образование"

Премьер заявил, что стране очень не хватает квалифицированных специалистов рабочих специальностей

Во время празднования Дня знаний в столичном учебном комплексе Эрудит премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не всем украинцам нужно высшее образование.

"Я считаю, что не каждый способен быть ученым, не каждому человеку нужно высшее образование", - сказал он.

Глава правительства добавил, что традиция иметь диплом о высшем образовании сложилась в 1990-е годы, но сейчас в первую очередь необходимо иметь знания и представление о том, как эти знания можно применить в реальном секторе.

"На рынке труда есть запрос на кадры, но система подготовки этих кадров не приспособлена к рынку труда", - добавил премьер.

Гройсман напомнил, что стране очень не хватает квалифицированных специалистов рабочих специальностей, но большинство колледжей не способны подготовить конкурентно-способных специалистов.