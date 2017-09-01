Порошенко подписал закон о биометрии на границе

01.09.17 16:20Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Правительство Украины внесет Россию в список государств миграционного риска

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о биометрическом контроле на госгранице. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Указ №256/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года" Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", – говорится в сообщении.

Согласно с текстом указа, правительство должно обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.

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