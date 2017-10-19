18.10.17 08:083060
На следующей неделе будет объявлен конкурс на должность начальника управления образования Николаева
|19.10.17 17:10
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На должность начальника управления образования г. Николаева будет объявлен открытый конкурс.
На должность начальника управления образования г. Николаева будет объявлен открытый конкурс.
Об этом сообщил вице мэр Евгений Шевченко, пишут Новости N.
По его словам, он провел переговоры с временно исполняющей обязанности городского головы. Секретаря горсовета Татьяной Казаковой и с Анной Деркач, и они пришли к оптимально взаимовыгодному решению.
- Анна Ильинична профессионал, и она понимает, что оставить такую отрасль в период формирования бюджета на следующий год - это катастрофа. Поэтому будет создана новая штатная единица в управлении заместителя начальника и её займёт Анна Ильинична, - сообщил Шевченко.
А на следующей неделе будет объявлен конкурс, по итогам которого будет определён новый начальник городского управления образования.
При этом Шевченко подчеркнул, что Анна Деркач также может принимать участие в этом конкурсе и вполне может победить.