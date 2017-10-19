Польша отказалась подписывать письмо Киеву по закону об образовании

Глава польского МИД отказал своему венгерскому коллеге.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказал венгерскому коллеге Петеру Сийярто в подписании совместного письма в адрес Украины по закону об образовании. Об этом он сообщил в интервью венгерскому изданию Heti Valasz.

"Я не буду осуждать этот закон, поскольку это двустороннее дело между Венгрией и Украиной. Однако, я бы не политизировал проблему, учитывая сложности Украины из-за российской агрессии. Убежден, что ситуацию можно решить мирным, менее эмоциональным способом", – отметил Ващиковский.

Он также отметил, что обсуждал это с Сийярто, когда он предложил отправить совместное письмо официальному Киеву. По его словам, Варшава не разделяет "эмоциональные декларации" Сийярто, поскольку украинский закон предусматривает урегулирование ситуации вокруг русскоязычных школ.