18.10.17 08:083060
Польша отказалась подписывать письмо Киеву по закону об образовании
|19.10.17 18:45
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Глава польского МИД отказал своему венгерскому коллеге.
Глава польского МИД отказал своему венгерскому коллеге.
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказал венгерскому коллеге Петеру Сийярто в подписании совместного письма в адрес Украины по закону об образовании. Об этом он сообщил в интервью венгерскому изданию Heti Valasz.
"Я не буду осуждать этот закон, поскольку это двустороннее дело между Венгрией и Украиной. Однако, я бы не политизировал проблему, учитывая сложности Украины из-за российской агрессии. Убежден, что ситуацию можно решить мирным, менее эмоциональным способом", – отметил Ващиковский.
Он также отметил, что обсуждал это с Сийярто, когда он предложил отправить совместное письмо официальному Киеву. По его словам, Варшава не разделяет "эмоциональные декларации" Сийярто, поскольку украинский закон предусматривает урегулирование ситуации вокруг русскоязычных школ.