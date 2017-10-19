Обама решил вернуться в политику

19.10.17 20:17Сколько просмотров этой статьи274Сколько комментариев этой статьи0

Желающие услышать Обаму выстраиваются в длинные очереди.

Предыдущий американский президент Барак Обама решил вернуться в политическую жизнь страны – он примет участие в митингах поддержки кандидатов от Демократической партии на выборах губернаторов штатов Вирджиния и Нью-Джерси.

Об этом сообщает AFP.

Губернаторские выборы в этих штатах назначены на 7 ноября и они станут единственными значимыми событиями в политической жизни США этого года.

Стоит напомнить, что Обама после ухода с должности президента взял отпуск и не появлялся на публике с 20 января 2017 года.

Позже стало известно, что он начал писать мемуары, почти не выступал перед публикой и практически не давал интервью.

Интересно, что после объявления о будущем выступлении Обамы в Ричмонде желающие купить билеты на это мероприятие стали выстраиваться в длинные очереди.

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