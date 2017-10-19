18.10.17 08:083060
Завтра с рабочим визитом в Николаев приедет министр инфраструктуры Омелян
|19.10.17 20:48
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Завтра, 20 октября, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян будет находиться с визитом в Николаевской области.
Завтра, 20 октября, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян будет находиться с визитом в Николаевской области.
Программой поездки предусмотрено участие министра в заседании Совета Николаевского порта, участие в совещании руководителей портов и филиалов ГП «АМПУ», обзор хода дорожных работ в области, передает Inshe.tv