Завтра с рабочим визитом в Николаев приедет министр инфраструктуры Омелян Завтра, 20 октября, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян будет находиться с визитом в Николаевской области. Программой поездки предусмотрено участие министра в заседании Совета Николаевского порта, участие в совещании руководителей портов и филиалов ГП «АМПУ», обзор хода дорожных работ в области, передает Inshe.tv Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама