США передадут Украине 40 Хаммеров

Посол Украины в США договорился о поставке медицинских Хаммеров для Вооруженных сил Украины.

Посол Украины в США Валерий Чалый договорился о поставке 40 Хаммеров для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в соцсети Facebook.

"Руководители AM General выразили заинтересованность в дальнейшем действенной поддержке Вооруженных сил Украины, которые противодействуют российской агрессии. Сообщено о направлении в октябре этого года 40 медицинских Хаммеров для нужд ВСУ, которые должны прибыть в Украину уже в ближайшее время", – сообщили в посольстве. Также стороны договорились о поддержке контактов для сотрудничества.

"Посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с руководством AM General – компании-производителя военных автомобилей Хаммер. Стороны обсудили возможные механизмы углубления сотрудничества Украины с известным в мире производителем военных внедорожников", – говорится в сообщении, передаёт Корреспондент.