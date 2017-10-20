18.10.17 08:083060
Протесты под Радой: как прошла ночь в палаточном городке
|20.10.17 09:59
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В ночь на пятницу, 20 октября, под Верховной Радой в Киеве было спокойно, но митингующие из палаточного городка не расходятся.
В ночь на пятницу, 20 октября, под Верховной Радой в Киеве было спокойно, но митингующие из палаточного городка не расходятся.
Об этом сообщает ТСН.
Нардепы соберутся в парламенте только 7 ноября, при этом протестующие заявили, что не собираются сворачивать палатки.
По словам активистов, им удалось установить еще одну палатку для ночлега людей.
Митингующие также добавили, что будут жить в центре Киева до выполнения их требований, среди которых - снятие депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменения в избирательное законодательство, пишет Обозреватель.