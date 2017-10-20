Протесты под Радой: как прошла ночь в палаточном городке

В ночь на пятницу, 20 октября, под Верховной Радой в Киеве было спокойно, но митингующие из палаточного городка не расходятся.

Об этом сообщает ТСН.

Нардепы соберутся в парламенте только 7 ноября, при этом протестующие заявили, что не собираются сворачивать палатки.

По словам активистов, им удалось установить еще одну палатку для ночлега людей.

Митингующие также добавили, что будут жить в центре Киева до выполнения их требований, среди которых - снятие депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменения в избирательное законодательство, пишет Обозреватель.