Вице-мэр Турупалов предлагал николаевским маршруткам бастовать для повышения тарифа Вице-мэр Николаева Антон Турупалов предлагал перевозчикам устраивать забастовки и срывать сессии Николаевского горсовета с целью поднятия тарифа на проезд. Об этом в пятницу, 20 октября, в ходе "транспортной" комиссии заявил бывший начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Вячеслав Кащенюк, передает корреспондент pd. После первого обращения перевозчиков о повышении стоимости проезда, прошел подсчет. Когда пришло время к выводам и принятию решения, появился проект исполкома, то перевозчикам было предложено исполнительной властью провести некую акцию протеста, "заявить о себе". Зная их (перевозчиков – Ред.) много лет, они не сторонники этих акций. Антоном Викторовичем (Турупаловым – Ред.) было предложено остановить транспорт в городе. Там где нет электротранса – этого не делать, чтобы машины продолжали работу. Вышло 50 машин, никаких проблем не было. Приехали, высказали свое мнение. Это не имело никаких последствий. И когда уже поступило предложение прийти на сессию и сорвать шумом гамом, диалог на этом прекратился. Перевозчики не посчитали нужным этого делать, - рассказал Вячеслав Кащенюк. Присутствующие на заседании комиссии представители компаний-перевозчиков подтвердили данную информацию: Нам предложили провести акцию по поднятию тарифа. Не выйти какому-то количеству транспорта на маршрут. Это было предложено Турупаловым у него в кабинете. Чтобы заставить исполком повысить тариф. Также по информации Вячеслава Кащенюка вице-мэр Антон Турупалов знал, что сессия горсовета не решает вопрос тарифа на проезд в городе. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама