Вице-мэр Турупалов предлагал николаевским маршруткам бастовать для повышения тарифа

20.10.17 11:58Сколько просмотров этой статьи254Сколько комментариев этой статьи0

Вице-мэр Николаева Антон Турупалов предлагал перевозчикам устраивать забастовки и срывать сессии Николаевского горсовета с целью поднятия тарифа на проезд.

Об этом в пятницу, 20 октября, в ходе "транспортной" комиссии заявил бывший начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Вячеслав Кащенюк, передает корреспондент pd.

  • После первого обращения перевозчиков о повышении стоимости проезда, прошел подсчет. Когда пришло время к выводам и принятию решения, появился проект исполкома, то перевозчикам было предложено исполнительной властью провести некую акцию протеста, "заявить о себе". Зная их (перевозчиков – Ред.) много лет, они не сторонники этих акций. Антоном Викторовичем (Турупаловым – Ред.) было предложено остановить транспорт в городе. Там где нет электротранса – этого не делать, чтобы машины продолжали работу. Вышло 50 машин, никаких проблем не было. Приехали, высказали свое мнение. Это не имело никаких последствий. И когда уже поступило предложение прийти на сессию и сорвать шумом гамом, диалог на этом прекратился. Перевозчики не посчитали нужным этого делать, - рассказал Вячеслав Кащенюк.

Присутствующие на заседании комиссии представители компаний-перевозчиков подтвердили данную информацию:

  • Нам предложили провести акцию по поднятию тарифа. Не выйти какому-то количеству транспорта на маршрут. Это было предложено Турупаловым у него в кабинете. Чтобы заставить исполком повысить тариф.

Также по информации Вячеслава Кащенюка вице-мэр Антон Турупалов знал, что сессия горсовета не решает вопрос тарифа на проезд в городе.

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