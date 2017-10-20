Сенкевич сообщил о возврате бюджетных средств государству и посоветовал, что делать

Освобожденный от должности Николаевского городского головы Александр Сенкевич обратился к нардепам от Николаевщины и депутатам городского совета.

-Николаев в опасности. Новым проектом бюджета предусмотрена реверсная дотация из местного в госбюджет в размере 144 миллионов, для примера эта же дотация в нынешнем году составляла 53 миллиона. Это означает, что средства, которые мы должны потратить на разного рода инфраструктурные проекты должны будут быть переданы из местного бюджета в государственный.

В связи с этим Сенкевич дал советы относительно того, какую работу нужно провести, пишет svidok.info

-Срочно нужно не направлять очередное обращение к ВР, которое не будет услышано, а организовывать работу с Ассоциацией городов. Я как городской голова, уволенный с места работы, не могу больше проводить такую работу, но срочно нужно заняться этой работой, обратиться к Кабмину и Верховной Раде и донести до них лично позицию, что Николаеву эти деньги нужны.

Следующим важным вопросом, который обсуждался с нардепами, но совершенно не сдвинулся с места, Сенкевич назвал компенсацию разницы в тарифах. По «Николаевводоканалу» эта сумма составляет 86 миллионов гривен, которые подтверждены и необходимы предприятию, чтобы рассчитаться за электроэнергию.

-Потому уважаемые народные депутаты от Николаевской области, уважаемые не уважаемые депутаты горсовета, займитесь этим срочно, потому что в следующем году, учитывая, что нам планируют передать компенсацию льгот на коммунальные тарифы, это будет огромная дыра в бюджете.

Николаевцам Александр Сенкевич пообещал работать в этом направлении.