За 9 месяцев работы вице-мэр Николаева Турупалов 3 раза побывал в отпуске и 17 раз - в командировке

20.10.17 15:42Сколько просмотров этой статьи245Сколько комментариев этой статьи0

За девять месяцев пребывания на должности заместителя городского головы Николаева Антон Турупалов трижды побывал в отпуске и 17 раз – в командировке.

Об этом стало известно из ответа секретаря Николаевского городского совета Татьяны Казаковой на запрос депутата Сергея Исакова, который он представил в пятницу, 20 октября, в ходе "транспортной" комиссии, передает корреспондент pd.

  • В соответствии с подписанной вами (Татьяной Казаковой – Ред.)информацией о пребывании Турупалова на работе, я смотрю, что с 26 сентября по 13 октября он был в отпуске, а с 13 и по сегодняшний день – не понятно где. Если это прогулы, то естественно было бы объявить выговор с последующими выводами, - обратился депутат Сергей Исаков.

В свою очередь Татьяна Казакова отметила, что комиссия единожды уже зафиксировала отсутствие вице-мэра Антона Турупалова на рабочем месте.

  • Он (Антон Турупалов - Ред.) полтора месяца отсутствовал на работе. В понедельник-вторник комиссия зафиксировала факт, что его не было на работе. Он прибежал в 6 часов показался, чтобы его увидели и сбежал. Его секретаря тоже нет на работе. И сейчас он прибегает, сигнальный флажок поставил и все, - проинформировала Татьяна Казакова.

Так, согласно документу, за 2017 год, с момента назначения на должность вице-мэра Антон Турупалов находился в отпуске с 10 по 17 марта, с 12 по 15 сентября и с 26 сентября по 13 октября.

В командировках заместитель городского головы провел в общей сложности более 50 дней: 1-3 февраля, 1-3 марта, 16-18 марта, 23 марта, 29 марта – 1 апреля, 4 -5 апреля, 6-8 апреля, 12-13 апреля, 19-22 апреля, 26-28 апреля, 24-28 мая, 31 мая-2 июня, 8-9 июня, 26 -28 июня, 18-20 июля, 31 июля – 2 августа, 17 – 25 сентября.

В результате обсуждения депутатской комиссией было принято решение вынести вопрос поведения вице-мэра Антона Турупалова на рассмотрение комиссии "по этике" и исполняющей обязанности городского головы Николаева Татьяны Казаковой.

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