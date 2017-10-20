Порошенко назвал истинную цель митингующих под Радой

20.10.17 16:59Сколько просмотров этой статьи261Сколько комментариев этой статьи0

Президент уверен, что акцию собирали для дестабилизации.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что истинной целью акции у стен Верховной Рады является дестабилизация ситуации в Украине, пишет Сегодня.

Об этом он заявил в ходе посещения мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы в Бортничах, под Киевом.

"В центре Киева собрался митинг, и мы увидели, что формальные требования его участников полностью совпадают с инициативами президента – и в части антикоррупционного судопроизводства, и депутатской неприкосновенности. После вчерашнего результативного голосования в парламенте... общественные организации и политсилы заявили о завершении своего участия в акции. Хочу обратить внимание, что главные организаторы показали, что формальные требования были только дымовой завесой. Реальный план их действий – это дестабилизация ситуации в Украине", – сказал глава государства.

Также Порошенко обратил внимание и на то, что митингующие активно пытались спровоцировать стражей порядка.

"Накануне были сорваны попытки... купить оружие. Для чего им оружие на площади? Чтобы повторить события 31 августа 2015, когда четверо героев-нацгвардейцев отдали свою жизнь, когда взорвали гранату возле стен Верховной Рады. Также СБУ и Нацполиция обнаружили схроны заготовленного оружия и взрывчатки. Они постоянно провоцировали правоохранителей, потому что им были необходимы не реформы и изменения, им нужна была кровь", – подчеркнул президент.

При этом Порошенко повторил свои слова о поддержке права граждан на мирный протест, и подчеркнул, что правоохранители выполнили задачу обеспечения мирного характера акций.

В то же время, президент выразил уверенность в том, что организаторы протестных акций не имеют поддержки граждан, а потому они рассчитывали дестабилизировать ситуацию с помощью оружия в пользу России.

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