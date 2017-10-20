Казакова рассказала о результатах проверки в горисполкоме

20.10.17 17:14Сколько просмотров этой статьи264Сколько комментариев этой статьи0

Секретарь Николаевского городского совета, исполняющая обязанности городского головы Татьяна Казакова дала поручение разобраться с материалами акта проверки государственной архитектурной строительной инспекции, которая нашла ряд нарушений в сфере градостроительной деятельности органов исполкома.

-Неделю назад было выдано поручение юридическому департаменту поднять все акты, проверки, которые были за последнее время и наша реакция, реакция городской власти на эти проверки. Самый большой акт управления государственной архитектурно-строительной инспекции Николаевской области, проверка законодательства в сфере градостроительной деятельности, - рассказала Казакова на заседании «транспортной» комиссии, продемонстрировав пачку листов А4 с замечаниями.

Татьяна Казакова также проинформировала депутатов о предстоящем во вторник на следующей неделе отчете департамента ЖКХ со всеми коммунальными предприятиями, сообщает Новости N.

-До отчета я дала поручение на три комиссии (в пятницу, понедельник и вторник), чтобы разобраться с этим актом. Я считаю, что здесь есть проблемы, связанные то ли с коррупцией, то ли с непрофессиональным подходом к проектам, которые выносятся на сессию, - подытожила Казакова.

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