Парубий озвучил цель медицинской реформы

20.10.17 19:39Сколько просмотров этой статьи266Сколько комментариев этой статьи0

Спикер Верховной Рады уверен, что реформа будет иметь глобальные последствия для государства.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что медицинская реформа должна перевести украинскую систему здравоохранения на общеевропейское направление. Парубий выразил уверенность в том, что среди последних реформ именно медицинская будет иметь одно из самых глобальных последствий для государства, сообщает Сегодня.

"Конечно, будет определенный период адаптации. Мы сознательно в законопроекте продлили период переходных положений для того, чтобы переход на новую форму и финансирование, и функционирование медицины происходил поэтапно, а потому был безболезненнее для украинского общества", – сказал Парубий.

Спикер Верховной Рады добавил, что за 25 лет "никто не мог к этой проблеме подойти". По убеждению председателя ВР, медицинская реформа должна "систему здравоохранения перевести на общеевропейское, общецивилизованное направление".

"Я убежден, что эта реформа будет иметь очень важные и очень позитивные последствия для украинского общества", – отметил Парубий.

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