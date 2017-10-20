Отчёт «гуманитариев» Николаевского горсовета

В четверг, 19 октября, перед общественностью Николаева отчитывались руководители управлений и департаментов социально–гуманитарной сферы горсовета, передает Niklife

Сергей Бондаренко

Начальник департамента труда и социальной защиты населения

Одним из основных достижений за прошедший отрезок 2017 года Сергей Бондаренко считает высокий процент освоения бюджета (около 80%), кроме того, в по сравнению с прошлым годом, в семь раз больше семей стали получать субсидии. Также он похвастался, что все ликвидаторы ЧАЭС впервые получили одноразовую помощь в размере 600 грн.

В планах управленца на следующий год – создание информационного центра, открытие филиала Центра социальной реабилитации в Корабельном районе, строительство молодежного центра для людей с инвалидностью.

Также в диалоге с общественностью чиновник обсудил проблемы поддержки воинов–интернационалистов, помощи лишенным зрения людям, вопрос финансирования малообеспеченных и многодетных семей.

Ирина Шамрай

Начальник управления здравоохранения

Исходя из её слов следует, что в Николаеве сейчас работает чуть больше тысячи врачей, десятая часть которых – интерны. Также на сегодняшний день идет создание электронного реестра пациентов и к концу года, по заверениям Ирины Шамрай, в трех больницах он заработает. Главным же приоритетом для развития своего направления начальница видит совершенствование «скорой помощи», а также в следующем году планирует достроить травмпункт БСМП.

Стоит отметить, что основная масса вопросов людей касалась качественного медицинского оборудования, а также коррупции в больницах. И если с тем, что новую технику покупать нужно, Ирина Шамрай соглашалась, то вопрос о «поборах» просила не поднимать, пока не будет конкретных фактов и доказательств.

Анна Деркач

Начальник управления образования

Анна Деркач решила «приукрасить» свое выступление и использовала презентацию с фотографиями школ, а также графиками. Основное внимание она акцентировала на ремонтах крыш, заборов, спортзалов, школьных помещений. Кроме того, она заявила, что на школьное питание теперь выделяют немного больше денег.

Стоит отметить, что после отчета собравшиеся в зале люди вместе с депутатами раскритиковали её работу: в её сторону прозвучали обвинения в укрывательстве коррупции в сфере образования, в том, что в школах низкое качество питания.

Кроме того, выступающие обращали внимание на то, что в сессионном зале были директора школ, которые пришли в свое рабочее время, чтобы защитить Деркач, однако, сама чиновница стала отрицать это.

Тем не менее, в какой-то момент дошло до того, что во время критики Деркач со стороны некоторых общественников защитники чиновницы хлопали, кричали и мешали задавать вопросы. Затем слово взяла и.о. мэра Татьяна Казакова и заявила, что Анна Деркач «не потянет реформу образования», а в скором времени будет назначен конкурс на нового руководителя управления.

По завершению отчета Деркач был объявлен перерыв, после которого в зал не вернулся ни один человек из «добровольной» поддержки Анны Деркач. К слову, по заявлению вице-мэра Евгения Шевченко, она будет назначена и.о. начальника управления образования до тех пор, пока не будет завершен конкурс.

Группа поддержки Деркач заняла почти весь сессионный зал.

Юрий Любаров

Начальник по вопросам культуры и охраны культурного наследия

На достижениях культурный управленец решил не останавливаться, заявив, что «если люди их видят – то говорить о них нет смысла, и работа идет хорошо. Но если не видят – то говорить тоже не нужно, но работа идет плохо». Вместо этого Юрий Любаров щедро поделился планами на следующий год: он планирует объявить 2018 годом художника Андрея Антонюка, который сделал огромный вклад в культуру города и страны. Также он планирует утвердить программу поддержки местных художников, которые пишут на тему Николаева и его истории.

Кроме того, чиновник выделил три объекта, на которые управление направит основное финансирование: в 2018 году планируется реконструировать старые помещения в центре города под детскую художественную школу, построить на Намыве культурный центр и отреставрировать башню Шухова.

Машкин

Начальник управления по делам физической культуры и спорта

Спортивный управленец сосредоточил внимание в своем отчете на том, какие спортивные направления были поддержаны, а также на том, кто из николаевских команд получил финансирование. Также Олег Машкин рассказал, что в 2017 году было проведено множество памятных турниров: Всеукраинский турнир по спортивной акробатике памяти фотокорреспондента Ксенофонтова, по греко-римской борьбе и соревнования по боксу, посвященные памяти 68-ми героев-десантников и так далее. Кроме этого, он рассказал о наградах, которые добыли николаевские спортсмены.

Со стороны депутатов прозвучало очень много жалоб на то, что на развитие спорта дают очень малый процент бюджета и на эти деньги невозможно правильно воспитать молодежь. Кроме того, отвечая на вопрос корреспондента NikLife, Олег Шевченко признался, что не только у этого управления есть проблемы с информированием населения о предстоящих спортивных событиях. Сейчас, в основном, о всех победах николаевцев управление информирует постфактум. Однако, уверил, что в этом направлении будет вестись работа.

Олег Соколик

Начальник управления молодежной политики

По его словам, управление намерено привлекать больше молодежи к активной гражданской жизни, чтобы создавать «активного украинца». Кроме того, необходимо решить проблему миграции молодых людей из Николаева и привлекать молодежь к работе в государственных структурах. Также Олег Соколик отчитался о том, что за весь 2017 год будет поддержано более 30 проектов от общественных организаций.

Также он сообщил, что наконец-то вопрос о создании молодежного центра сдвинулся с мертвой точки. Важно отметить, что этот вопрос решается на государственном уровне, а не на местном, и сам чиновник входит в рабочую группу, которая и занимается созданием молодежных центров по всей Украине. Так, в скором времени будет завершено положение молодежного центра, а уже сейчас утвержден на уровне Министерства юстиции знак качества этих центров. Вместе с тем в будущем введут независимый мониторинг отчетов от общественных организаций, которые получают деньги из управления молодежи – после проверку будут осуществлять не сами работники управления, а уполномоченные органы.

Ирина Шамарина

Начальник службы по делам детей

В своем отчете она рассказала о том, сколько детей было усыновлено, а также обратила внимание на важную, по её словам, проблему: согласно законодательству, после 18 лет дети-сироты должны получить жилье, однако, из 87 человек за 2017 год квартиры получили только пятеро.

За восемь с половиной часов заседания единственным, кто не отчитывался, был сам Евгений Шевченко. Он мотивировал это тем, что работа его подчиненных – и есть его отчет. К слову, до конца отчетов досидели лишь три депутата и несколько журналистов – основная масса людей ушла после выступления Деркач.