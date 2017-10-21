Отказ от роста цен на газ и мальтийский прием: политические итоги недели в Украине

МВФ отложил выделение нового транша Украине.

Поскольку понедельник оказался выходным, вся политическая жизнь Украины началась во вторник. И этот день был отмечен важнейшим событием для страны — визитом в Киев президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прека. пишет Сегодня.

Именно из-за этого визита, как объяснила власть, во вторник был перекрыт весь центр столицы, введены повышенные меры безопасности и даже размещена артиллерия в Мариинском парке. Случайно это совпало с началом протестов под Радой.

История взаимоотношений с Мальтой у нашей страны особая. Визит на этот остров должен был стать последней зарубежной поездкой Виктора Януковича в 2013 году, но из-за Майдана его пришлось отменить. И в результате следующий визит за рубеж экс-президент совершил только в конце февраля 2014-го — в Ростов-на-Дону. Сейчас протесты не помешали. И украинская общественность узнала, что за 8 месяцев товарооборот с островной республикой увеличился на рекордные 26%. Поскольку население Мальты уже 436 тысяч человек (что на треть больше, чем в Соломенском районе Киева), рекорд явно существенно скажется на экономике Украины.

Транша не будет

Кстати, об экономике. В среду стало известно, что МВФ решил отложить выделение нового транша Украине, так как настаивает на новом повышении цен на газ. Исходя из информации от Минэкономразвития, повышение хотели на уровне 18%, то есть цена тысячи кубометров для населения в версии МВФ — чуть больше 8 тысяч гривен вместо нынешних 6,5 тысячи. Кабмин активно сопротивляется, так что по крайней мере до конца отопительного сезона роста цен не будет