Украина в ООН выступила с заявлением о российской пропаганде

21.10.17 10:25Сколько просмотров этой статьи234Сколько комментариев этой статьи0

Украинский дипломат призвал международное сообщество удвоить усилия в борьбе с фальфикацией фактов.

Пропаганда в государственных СМИ России и фальсификация фактов Кремлем разожгли ненависть россиян к Украине и продолжают углублять конфликт. Это требует реакции международного сообщества, заявил на заседании Четвертого комитета Генассамблеи ООН первый секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

"Мы глубоко обеспокоены масштабной кампанией пропаганды и подстрекательства ненависти к Украине и украинском, осуществляемой российскими государственными СМИ и общественными деятелями. Это сыграло важную роль в разжигании агрессии России против Украины и конфликта на Донбассе", – отметил украински дипломат.

По его словам, российские власти существенно ограничили пространство для независимых СМИ, усилили контроль над государственными медиа, превратив их в мощные инструменты государственной пропаганды, продуцирующих фальшивые новости.

"Такая гибридная война против Украины с привлечением подконтрольных государству российских СМИ является прямой угрозой для ценностей ООН. Комитет и другие органы ООН должны оперативно реагировать на подобные попытки фальсификации новостей и использования их в качестве инструмента углубления региональных конфликтов", – заявил Олег Николенко.

Он призвал международное сообщество удвоить усилия в введении лучших практик и инструментов в реагировании на эту глобальную угрозу.

"Мы убеждены, что информационная безопасность является ключевым элементом в каждой системе национальной безопасности, и ООН должна стать маяком для этого путем выявления и привлечения к ответственности тех, кто участвует в пропагандистских войнах", – подчеркнул Николенко.

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