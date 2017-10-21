Министр инфраструктуры в Николаеве заверил, что за 4 года дороги в Украине будут полностью восстановлены

Находясь 20 октября с рабочим визитом в Николаевской области, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что за четыре года в Украине будет полностью восстановлена автодорожная магистраль.

Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Восстановление проезжаемости в такой срок станет возможным, если ежегодно на это будет направляться около 5 млрд грн.

«В следующем году мы выходим на финансирование в 33 млрд грн из Дорожного фонда. Это 50% поступлений от акцизов. В 2019 году это 75% и с 2020 года это будет 100%. По нашим расчетам, при финансировании 50 млрд грн в год за 4 года мы сможем восстановить абсолютную проезжаемость по Украине», — отметил он.

При этом министр заявил, что речь не идет о строительстве автобанов, на строительство которых в Украине нет денег.

«Мы сейчас не говорим о строительстве автобанов. Это совершенно другая цифра. Когда при текущем ремонте средняя стоимость 1 км составляет 3-4 млн грн, при капитальном – около 10 млн грн в зависимости от области и стоимости сырья, то строительство нового автобана в украинских реалиях — это от 1 млн евро, то в европейских – от 10 млн евро за 1 км», — подчеркнул он.