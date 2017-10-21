Стало известно о новом визите посланника Трампа в Украину

21.10.17 17:57Сколько просмотров этой статьи268Сколько комментариев этой статьи0

Американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине, сообщают в МИД,

В Украину 27 октября прибудет специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в МИД Украины.

"Эта встреча не планировалась. Но из-за внутренней ситуации американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине", – отметил собеседник.

СМИ пишет, что Волкер является отличным аналитиком. Источник добавил, что после встречи Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым в Белграде появились дополнительный темы для разговора по поводу миссии ООН на Донбассе.

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс-Украина" Волкер намерен провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, Владислав Сурков и Курт Волкер тайно встретились 7 октября в Белграде (Сербия). Встреча прошла в закрытом режиме, а обсуждали стороны урегулирование конфликта на Донбассе.

В свою очередь помощник президента РФ заявил, что его переговоры со специальным представителем Госдепартамента США по Украине прошли конструктивно. По его словам, обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли "нормандского формата" и минской контактной группы.

Похожие новости

24.09.17 13:15У Порошенко сообщили о важной перемене в вопросе миротворцев на Донбассе

09.07.17 15:17В Киеве проходит встреча Порошенко и Тиллерсона

30.05.17 09:25В МИД РФ заявили, что готовы к переговорам с США по Украине

22.02.17 14:16Первая жара придет в Украину в конце февраля - синоптик

13.02.17 10:21Идет большая вода: объявили немедленную эвакуацию

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама