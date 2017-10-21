Стало известно о новом визите посланника Трампа в Украину

Американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине, сообщают в МИД,

В Украину 27 октября прибудет специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в МИД Украины.

"Эта встреча не планировалась. Но из-за внутренней ситуации американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине", – отметил собеседник.

СМИ пишет, что Волкер является отличным аналитиком. Источник добавил, что после встречи Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым в Белграде появились дополнительный темы для разговора по поводу миссии ООН на Донбассе.

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс-Украина" Волкер намерен провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, Владислав Сурков и Курт Волкер тайно встретились 7 октября в Белграде (Сербия). Встреча прошла в закрытом режиме, а обсуждали стороны урегулирование конфликта на Донбассе.

В свою очередь помощник президента РФ заявил, что его переговоры со специальным представителем Госдепартамента США по Украине прошли конструктивно. По его словам, обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли "нормандского формата" и минской контактной группы.