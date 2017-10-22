Николаевские нардепы попросили Кабмин помочь с ремонтом Варваровского моста

22.10.17 12:19Сколько просмотров этой статьи220Сколько комментариев этой статьи0

Нардепы обратились в Кабинет министров Украины с просьбой найти возможность профинансировать изготовление проектно-сметной документации ремонта Варваровского моста в Николаеве.

Об этом народный депутат Украины Тарас Креминь, 20 октября рассказал журналистам, передает nikolaev24.com.ua

При этом прозвучало, что парламентарии так и не получили экспертизу Варваровского моста, которую изготовили по заказу мэрии.

—К сожалению, вопреки декларациям мэра до сих пор нет весового ограничения проезда транспорта. У нас нет обещанных в 2015 году весовых комплексов, у нас нет объездного маршрута. Поэтому мы с народными депутатами обратились к министру Омеляну и премьер-министру, чтоб нашли деньги на изготовление проектно-сметной документации. Материалы экспертизы должны быть у нас на руках. Нет Сенкевича, наверное, с ним нет и экспертиз, они куда-то делись, - добавил народный депутат Тарас Креминь.

Отдельно он обратил внимание на необходимости определиться на будущее: будут подобные мосты оставаться в государственной собственности или будут переданы на места. Прозвучало, что как вариант Дорожный фонд может взять на себя часть затрат на его ремонт и дальнейшую эксплуатацию.

Вчера проблему с Варваровским мостом также прокомментировал министр инфраструктуры Владимир Омелян, который указал, что бывший мэр Николаева Александр Сенкевич только в Facebook обратился к нему по его реконструкции, при этом указав, что для «современной нации в этом нет ничего страшного».

—С мостами ситуация такая, как и с дорогами. Более 60% мостов в Украине необходимо капитально ремонтировать. В этом году мы смогли восстановить порядка 80-ти таких объектов, - добавил Владимир Омелян, ничего не указав о судьбе Варваровского моста.

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