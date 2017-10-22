Под Верховной Радой собралась почти тысяча человек

Люди намерены участвовать в вече.

На площади Конституции возле Верховной Рады около тысячи человек собрались на вече. Об этом сообщает hromadske.ua.

Сообщается, что с площади убрали флаги политических сил, оставив желто-синие, а также красно-черные флаги, и ЕС.

Помимо прочего присутствуют участники акции, которые живут в палаточном городке. "Требования остаются те же, но пока Порошенко дали "5 дней для внесения законопроекта по антикоррупционному суда в парламент", но что будет после этого не сообщается", – рассказала корреспондент.