18.10.17 08:083060
Под Верховной Радой собралась почти тысяча человек
|22.10.17 13:58
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Люди намерены участвовать в вече.
Люди намерены участвовать в вече.
На площади Конституции возле Верховной Рады около тысячи человек собрались на вече. Об этом сообщает hromadske.ua.
Сообщается, что с площади убрали флаги политических сил, оставив желто-синие, а также красно-черные флаги, и ЕС.
Помимо прочего присутствуют участники акции, которые живут в палаточном городке. "Требования остаются те же, но пока Порошенко дали "5 дней для внесения законопроекта по антикоррупционному суда в парламент", но что будет после этого не сообщается", – рассказала корреспондент.