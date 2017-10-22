Депутаты горсовета вновь порекомендовали объявить выговор вице-мэру Турупалову

Депутаты Николаевского городского совета крайне недовольны работой заместителя Николаевского городского головы Антона Турупалова, в связи с чем вновь выступили с решением об объявлении ему выговора.

Об этом шла речь 20 октября, в ходе постоянной депутатской комиссии по по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли, сообщает nikolaev24.com.ua

Ранее с подобной инициативой на одной из комиссий уже выступал депутат Николаевского городского совета от фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Константин Картошкин.

О неудовлетворительной работе Антона Турупалова сначала высказалась временно исполняющая обязанности Николаевского городского головы, секретарь горсовета Татьяна Казакова.

—Он полтора месяца отсутствовал на рабочем месте по каким-то причинам. В понедельник комиссия зафиксировала, что его не было на работе и он в 6 часов прибежал, показался на работе, чтобы его видели и сбежал. Сейчас он делает контрольный звонок на мой телефон, приходит на пять минут и опять исчезает. Его секретаря тоже нет на работе, все закрыто. Он только приходит на работу, ставит сигнальный флажок и уходит, - сказала Татьяна Казакова.

С критикой в адрес Антона Турупалова выступили депутаты, в частности Сергей Исаков.

—С 13 октября по сегодняшний день не понятно где он был. Если это были прогулы, то нужно принять меры. Я предлагаю вам ему огласить выговор раз, а там найдется повод и для второго, - сказал Сергей Исаков.

После непродолжительного обсуждения депутаты проголосовали за рекомендацию Татьяне Казаковой объявить выговор вице-мэру Антону Турупалову.