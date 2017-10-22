Депутаты горсовета вновь порекомендовали объявить выговор вице-мэру Турупалову

22.10.17 18:22Сколько просмотров этой статьи318Сколько комментариев этой статьи0

Депутаты Николаевского городского совета крайне недовольны работой заместителя Николаевского городского головы Антона Турупалова, в связи с чем вновь выступили с решением об объявлении ему выговора.

Об этом шла речь 20 октября, в ходе постоянной депутатской комиссии по по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли, сообщает nikolaev24.com.ua

Ранее с подобной инициативой на одной из комиссий уже выступал депутат Николаевского городского совета от фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Константин Картошкин.

О неудовлетворительной работе Антона Турупалова сначала высказалась временно исполняющая обязанности Николаевского городского головы, секретарь горсовета Татьяна Казакова.

—Он полтора месяца отсутствовал на рабочем месте по каким-то причинам. В понедельник комиссия зафиксировала, что его не было на работе и он в 6 часов прибежал, показался на работе, чтобы его видели и сбежал. Сейчас он делает контрольный звонок на мой телефон, приходит на пять минут и опять исчезает. Его секретаря тоже нет на работе, все закрыто. Он только приходит на работу, ставит сигнальный флажок и уходит, - сказала Татьяна Казакова.

С критикой в адрес Антона Турупалова выступили депутаты, в частности Сергей Исаков.

—С 13 октября по сегодняшний день не понятно где он был. Если это были прогулы, то нужно принять меры. Я предлагаю вам ему огласить выговор раз, а там найдется повод и для второго, - сказал Сергей Исаков.

После непродолжительного обсуждения депутаты проголосовали за рекомендацию Татьяне Казаковой объявить выговор вице-мэру Антону Турупалову.

Похожие новости

20.10.17 15:42За 9 месяцев работы вице-мэр Николаева Турупалов 3 раза побывал в отпуске и 17 раз - в командировке

19.09.17 13:06В Николаеве депутаты хотят обновить электронную систему голосования

15.06.17 12:19Николаевский горсовет в скором времени может признать РФ страной-агрессором

01.03.15 10:43«Это проверка его отношений с депутатами» - Кузовлев о письме Палия Гранатурову

27.02.15 21:11«Я не вижу в этом ничего страшного», - мэр Николаева о прокурорской проверке депутатов горсовета

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама