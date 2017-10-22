Киев и Варшава договорились об открытии новых пунктов пропуска на границе

Речь идет о строительстве новых пунктов перехода.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и маршалок польского сейма Марек Кухцинский высказываются за увеличение количества пунктов пропуска на украинско-польской границе. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы сегодня договорились что следующим нашим этапом во время следующего приезда будут еще четыре пункта перехода через границу – на Закарпатье, два на Львовщине, и ещё один переход на Волыни", – заявил Парубий журналистам после того как с маршалком польского сейма осмотрел участок украинско-польской границы со стороны Польши, где планируется построить пункт пропуска Мальховице-Нижанковичи.

В частности речь идет о строительстве новых пунктов перехода: Боберка-Смольник, Лопушанка-Михновец (Львовская обл.), Адамчуки-Збережа (Волынская обл.), Лубня-Волосатое (Закарпатская обл.)

Он отметил, что польское правительство выделило в бюджете на следующий год на создание пункта пропуска Мальховице-Нижанковичи 100 млн. злотых. По словам Парубия украинская сторона должна построить на своей территории дорогу к пункту пропуска.

Председатель Верховной Рады Украины отметил, что это должен быть не только автомобильный переход, но и пешеходный.

"По предварительному плану он запланирован на 2020 год, завершение проекта, но сейчас стоит задание, чтобы снять все имеющиеся преграды и создать этот переход намного быстрее", – отметил он.