Парубий рассказал, когда когда подпишет судреформу и медреформу

Он также сообщил, что аппарату Верховной Рады понадобится около десяти дней, чтобы уточнить внесенные при обсуждении в закон положения.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обещает подписать судебную реформу в ближайшее время, а медицинскую после того, как парламент не поддержит проект постановление об отмене медицинской реформы, пишет Сегодня.

"Сейчас мы ожидаем завершения работы юридического управления, профильного комитета, аппарата Верховной Рады по подготовке законопроекта к подписи, будет подписан в ближайшие дни", сказал Парубий журналистам в Шегини в воскресенье.

Он отметил, что закон о медицинской реформе пока не может подписать, так как в Раде зарегистрирован проект постановления об отмене голосования за медицинскую реформу. Он пообещал в первый пленарный день сессии поставить на голосование проект постановлени. "И если Верховная Рада его не поддержит, открывается путь к подписанию...", сказал Парубий.

Он также сообщил, что аппарату Верховной Рады понадобится около десяти дней, чтобы уточнить внесенные при обсуждении в закон положения.