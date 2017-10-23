Украина откроет новые КПП на границе с Польшей.

Запланировано открытие четырех новых пунктов пропуска.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий и маршалок польского сейма Марек Кухцинский выступают за увеличение количества пунктов пропуска на украинско-польской границе. Об этом заявил Парубий по итогам встречи с Кухцинским в Польше 22 октября, пишет КорреспонденТ.net

Сегодня председатель Верховной Рады и маршалок сейма Польши осмотрели участок украинско-польской границы со стороны Польши, где планируется построить переход Мальховице – Нижанковичи.

"Мы сегодня договорились, что следующим нашим этапом во время следующего приезда будут еще четыре пункта перехода через границу – на Закарпатье, два на Львовщине и один – на Волыни", – сказал Парубий.

В частности, речь идет о строительстве новых переходов: Боберка – Смольник, Лопушанка – Михновец во Львовской области, Адамчуки – Збережа в Волынской области и Лубня – Волосатое в Закарпатской области.

Парубий отметил, что в 2018 году в бюджете Польши предусмотрено 100 млн злотых (740 млн грн) на создание пункта пропуска на переходе Мальховице – Нижанковичи.

Кухцинский отметил, что, пока Украина не является членом Евросоюза, нужно построить как можно больше пунктов пропуска на границе с Польшей.

"Было бы очень хорошо, чтобы Украина вошла в Евросоюз, и тогда бы мы не должны были думать о строительстве пропускных пунктов, и эти деньги пошли на пенсии, повышение заработной платы, строительство дорог и лучшую жизнь людей", - сказал он.