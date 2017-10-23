По пути Кличко: экс-игрок Динамо избран мэром Тбилиси

23.10.17 09:56Сколько просмотров этой статьи184Сколько комментариев этой статьи0

Бывший футболист киевского Динамо и Милана, а сейчас политик, вице-премьер и министр энергетики Грузии, Каха Каладзе избран новым мэром Тбилиси.

Каладзе, представляющий правящую партию "Грузинская мечта — демократическая Грузия" после обработки бюллетеней со всех избирательных участков города получил 51,06 % голосов, информирует Грузия Online.

Сообщается, что за Каладзе проголосовали более 203 тысяч человек. Всего в столице зарегистрировано 943 тысяч 423 избирателей, однако в выборах приняли участие только 43,4% — около 410 тысяч человек.

До последнего момента эксперты не исключали вероятность второго тура на выборах мэра Тбилиси, но в итоге Каладзе все же набрал больше половины голосов. Ближайший преследователь -независимый кандидат Александр Элисашвили - набрал 17,46 % голосов.

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