Осеннее обострение: все подробности акции под Радой

К концу недели под Радой из 5 тысяч осталось от силы пару сотен человек, из тех же политиков – почти никого.

Протесты в центре столицы назвали громко "Большая политическая реформа". Требования – отмена депутатской неприкосновенности, антикоррупционный суд и изменения в закон о выборах. Все важно и по делу. Для политиков. Их было немало. Пришли даже те, о ком давно забыли, сообщает Сегодня.

А вот обычных людей было намного меньше, чем планировали организаторы. К концу недели под Радой осталось от силы пару сотен человек. Из тех же политиков – почти никого.

Акцию готовили два месяца, не жалея денег на рекламу. К 17 октября страсти так накалились, что нервы сдали у всех. Организаторы обещали привести к парламенту 50 тысяч человек.

Мобилизовать сумели в 10 раз меньше. Но и пяти тысяч протестующих да трех с половиной тысяч силовиков вполне достаточно, чтобы под Радой было очень шумно, а некоторым – очень больно.

В сессионном зале тоже кипели страсти. Правда, в этот раз без дымовых шашек и давки у трибуны.

В самый активный протестный день на улице официальная статистика сообщит о четверых пострадавших по обеим сторонам забора.

Установка палаток рассорила не только протестантов с полицией, но и лидеров многочисленных партий и общественных организаций, примкнувших к акции. А ведь в первые часы кого на сцене только не было.

Когда перед Евромайданом социологи замеряли градус настроений в обществе, цифры показывали почти апатию к акциям протеста- готовых выйти на улицу было вдвое меньше, чем в Оранжевую революцию 2004-го. Но получилось с точностью до наоборот.

К выходным на площади Конституции, которую организаторы громко переименовали в площадь настоящих реформ, остались палатки, щиты, работающая полевая кухня и... несколько сотен протестующих от одной единственной партии бывшего президента Грузии. Законопроектов сейчас два. Один -депутатский. О снятии неприкосновенности здесь и сейчас.

Второй – президентский. О лишении иммунитета с 2020 года. Ни тот, ни другой не устраивает. Причины разные. Одни говорят, что так могут отягивать еще сто лет. Другие, что депутата можно ограничить в возможностях только при одновременном принятии закона об импичменте президента. Либо – о следственных комиссиях.

А все потому, что это голосование депутатам ничем не грозит. Отправили оба законопроекта на экспертизу в Конституционный суд. Они уже проделывали этот фокус два года назад. И тогда суд сказал, что всё хорошо, снимайте эту самую неприкосновенность. Но почему-то в сессионном зале об этом решении напрочь забыли. Есть подозрения, что и новые законопроекты ждет та же участь. Если дойдет до голосования по сути – многие начнут болеть и отсутствовать по уважительным причинам. Трехсот голосов не соберут.

Истощенные бурным законотворчеством депутаты разошлись до 7 ноября. Официально – чтобы работать в комитетах. Палаточный городок в правительственном квартале остался. Чего ради – пока не совсем понятно.