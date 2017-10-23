Многие депутаты ВР начали вывозить семьи за границу, - Савченко

По словам нардепа, остающимся в стране СБУ рекомендует не водить своих детей в школы.

Акция протеста, нарастающая в центре Киева с подачи экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области, а ныне главы партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, вынудила украинских чиновников и депутатов начать вывоз семей за границу. Сами они при этом перешли на пользование подземными тоннелями, по которым перемещаются в сопровождении охраны.

Об этом заявила нардеп Надежда Савченко в эфире украинского телеканала, передает Маю право.

По ее словам, источники предупреждений находятся в СБУ, у сотрудников которой имеются сведения о ближайших возможных последствиях "Михомайдана".

"Многие депутаты ВР начали вывозить семьи за границу, а оставшимся СБУ не рекомендует ходить в школы", - заявила Савченко.

Кроме того, экс-летчица и депутат Верховной рады отметила, что многим нардепам было заранее известно о предстоящих массовых беспорядках, поэтому они уже давно вывезли своих родных из Киева.