Саакашвили: Акция под Радой продлится до ноября

В ближайшие две недели на площади Конституции в Киеве запланированы дискуссии и общение между участниками протестов.

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что акция возле Верховной Рады, которая началась 17 октября, продлится до начала ноября, передает Украинская правда.

В выступлении на площади Конституции 22 октября Саакашвили уточнил, что акция продолжится "минимум до следующей пленарной недели" − 7 ноября. По его словам, в течение следующих двух недель на площади Конституции будут проходить "семинары, дискуссии" и общение между участниками протестной акции.

"В следующие недели до сессии (Верховной Рады) мы должны ... перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место", − подчеркнул он.

Также Саакашвили сообщил, что намерен посетить ряд украинских городов, "чтобы донести свое видение происходящего в стране и предложения по улучшению ситуации"