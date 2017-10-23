Нардеп Жолобецкий считает, что Николаевский аэропорт «не интересен для бизнеса»

Народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Александр Жолобецкий заявил, что если бы «Международный аэропорт Николаев» начали восстанавливать два-три года назад, то «мы бы вышли с нашем аэропортом впереди Херсонской области».

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту Шиповника.

По мнению народного депутата, аэропорт сможет жить за счет грузовых перевозок:

– У нас и так много не решенных проблем, тем не мнение я понимаю, что город с аэропортом – это привлечение инвестиций. Есть еще законы бизнеса, которые говорят о том, что если бы мы этот процесс начали два-три года назад мы бы вышли с нашем аэропортом впереди Херсонской области и тогда есть смысл. Есть закон бизнеса, что если в радиусе 100 километров у тебя есть аэропорт, то это не интересно для бизнеса. Это может быть только для грузовых перевозок и имеет право на жизнь. Мне бы хотелось, как николаевцу, чтобы был аэропорт, но я смотрю более объективно: сегодня есть куча проблем, которые требуют решения. Туда нужно направить ресурс из областного совета, также как и ДФРР (Государственный фонд регионального развития,–прим.) и деньги из государственного бюджета.