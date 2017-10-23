Нардеп Жолобецкий считает, что Николаевский аэропорт «не интересен для бизнеса»

23.10.17 14:37Сколько просмотров этой статьи204Сколько комментариев этой статьи0

Народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Александр Жолобецкий заявил, что если бы «Международный аэропорт Николаев» начали восстанавливать два-три года назад, то «мы бы вышли с нашем аэропортом впереди Херсонской области».

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту Шиповника.

По мнению народного депутата, аэропорт сможет жить за счет грузовых перевозок:

– У нас и так много не решенных проблем, тем не мнение я понимаю, что город с аэропортом – это привлечение инвестиций. Есть еще законы бизнеса, которые говорят о том, что если бы мы этот процесс начали два-три года назад мы бы вышли с нашем аэропортом впереди Херсонской области и тогда есть смысл. Есть закон бизнеса, что если в радиусе 100 километров у тебя есть аэропорт, то это не интересно для бизнеса. Это может быть только для грузовых перевозок и имеет право на жизнь. Мне бы хотелось, как николаевцу, чтобы был аэропорт, но я смотрю более объективно: сегодня есть куча проблем, которые требуют решения. Туда нужно направить ресурс из областного совета, также как и ДФРР (Государственный фонд регионального развития,–прим.) и деньги из государственного бюджета.

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