Алексей Савченко: «Минрегион поддержал проекты на финансирование ГФРР от Николаевской области»

Утворена Мінрегіоном комісія з відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку підтримала всі проекти від Миколаївської області, що були подані до фінансування за рахунок коштів ДФРР.

«Окрема подяка Геннадію Зубку за підтримку всіх проектів від Миколаївської області, поданих до фінансування за рахунок коштів ДФРР! Це наша маленька перемога! Усі ці проекти – це результат невідворотних змін децентралізації, яка доводить свою ефективність та важливість для громади Миколаївщини», - впевнений Олексій Савченко.

Влітку Миколаївська область вже отримала схвалення 14-ти проектів на суму 58,7 млн грн, пише obzor.mk.ua

Тоді до переліку проектів було включено п’ять перехідних проектів, які фінансувалися в 2015-2016 роках; проект розвитку спортивної інфраструктури; два проекти з переоснащення та будівництва водопровідних мереж; проект з будівництва дренажного колектору; проект впровадження інноваційної моделі поводження з твердими побутовими відходами, ще два проекти реконструкції обласного будинку дитини, охорони здоров’я. Із проектів, які фінансуються за рахунок коштів ДФРР в 2017 році маємо ще 5 перехідних проектів з минулих років.

У вересні Миколаївська регіональна комісія з відбору інвестпрограм та проектів регіонального розвитку направила до Мінрегіону пропозиції щодо реалізації ще шести проектів за кошти ДФРР на суму 17 млн грн. Три з них подані відповідно до загального рейтингового списку та ще три проекти за напрямом «енергоефективність державних та комунальних медичних закладів».

Це зокрема:

-Будівництво насосної станції забору води у м. Первомайську. Сума – 4,1 млн грн.

-Реконструкція водопровідних мереж с.Лепетиха Березнегуватського району. Сума – 3,9 млн грн.

-Реконструкція покрівлі хірургічного корпусу Снігурівської центральної районної лікарні. Сума – 1,2 млн грн.

-Зниження рівня енергоспоживання в будівлях лікарні в м. Вознесенську (система опалення будівлі поліклініки та будівлі педіатричного відділення). Сума – 3,3 млн грн.

-Капітальний ремонт лікувального корпусу (утеплення фасадів та ремонт покрівлі) амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт Первомайське Вітовського району». Сума – 2,4 млн грн.