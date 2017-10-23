18.10.17 08:083060
Вице-мэр Турупалов и главный архитектор Николаева снова не отчитались перед депутатами
|23.10.17 15:39
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Сегодня, 23 октября, в повестке дня комиссии горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений вынесены отчеты главного архитектора города Анны Палехи и вице-мэра Антона Турупалова. Однако обоих в очередной раз нет на заседании.
Сегодня, 23 октября, в повестке дня комиссии горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений вынесены отчеты главного архитектора города Анны Палехи и вице-мэра Антона Турупалова. Однако обоих в очередной раз нет на заседании.
Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».
Как было озвучено на комиссии, Турупалов находится на больничном, как и Палеха. Однако по словам депутата Сергея Карцева, он видел главного архитектора в горсовете.
Тогда депутат Андрей Яковлев предложил проверить, в какие больницы Николаева обращались чиновники. Вице-мэр Юрий Степанец ответил на это, что по Турупалову действительно стоило бы проверить.
Замначальника управления архитекторы Александр Нефедов пояснил, что Палеха передала депутатам отчет в письменном виде. Но депутаты не стали его рассматривать.