Вице-мэр Турупалов и главный архитектор Николаева снова не отчитались перед депутатами

23.10.17 15:39Сколько просмотров этой статьи208Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 23 октября, в повестке дня комиссии горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений вынесены отчеты главного архитектора города Анны Палехи и вице-мэра Антона Турупалова. Однако обоих в очередной раз нет на заседании.

Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Как было озвучено на комиссии, Турупалов находится на больничном, как и Палеха. Однако по словам депутата Сергея Карцева, он видел главного архитектора в горсовете.

Тогда депутат Андрей Яковлев предложил проверить, в какие больницы Николаева обращались чиновники. Вице-мэр Юрий Степанец ответил на это, что по Турупалову действительно стоило бы проверить.

Замначальника управления архитекторы Александр Нефедов пояснил, что Палеха передала депутатам отчет в письменном виде. Но депутаты не стали его рассматривать.

Похожие новости

25.10.17 18:56В Николаеве пропал вице-мэр

20.10.17 15:42За 9 месяцев работы вице-мэр Николаева Турупалов 3 раза побывал в отпуске и 17 раз - в командировке

20.10.17 11:58Вице-мэр Турупалов предлагал николаевским маршруткам бастовать для повышения тарифа

27.03.17 20:16Претензии николаевских архитекторов к Анне Палехе

16.03.17 10:06Управление градостроительства и архитектуры Николаева: кому законы не писаны?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама