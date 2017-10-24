СБУ отрицает информацию о покушении на президента

24.10.17 08:33Сколько просмотров этой статьи168Сколько комментариев этой статьи0

В СБУ прокомментировали информацию о покушении на главу государства.

Служба безопасности Украины отрицает информацию о покушении на президента Петра Порошенко во время его визита в Авдеевку в воскресенье, 22 октября. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, сообщение о покушении на главу государства, которое пришло с официальной почты СБУ, не соответствует действительности.

Позже на сайте СБУ появилось следующее сообщение: "Служба безопасности Украины отрицает информацию, которая вечером 23 октября было якобы распространена по электронной почте пресс-службы. Фейковое сообщение о предупреждении СБУ относительно покушения на президента Украины, было отправлено с почты anonymousemail@orbit.eternalimpact.info с заменой настоящей адреса пресс-службы ведомства из соседней страны (в СБУ не уточнили из какой именно). Никаких фактов взлома официальных почтовых и веб ресурсов СБ Украины не зафиксировано".

Напомним, сегодня от СБУ пришла информация о готовящемся покушении на президента Петра Порошенко во время его визита в Авдеевку, пишет Корреспондент.

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