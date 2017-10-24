В случае досрочных выборах в Раду могут попасть семь партий

Появились новые результаты социологического исследования популярности украинских партий. Заметно прибавила по сравнению с летним рейтингом президентская политсила, имеющая сейчас 13.6%.

Опрос провел Центр Разумкова.

Всего пятипроцентный барьер на сегодняшний день преодолевают 7 партий.

На втором месте идет "Батькивщина" Юлии Тимошенко (10,0%).

На третьем неожиданно обосновалась "Гражданская позиция" (8,9%), правда некоторые кивают на то, что Анатолий Гриценко имеет хорошие отношения с Центром Разумкова.

Четвертую позицию занимает "Оппозиционный блок" (8,6%).

За партию "За жизнь" готовы проголосовать 6,8% опрошенных, за "Радикальную партию" Олега Ляшко – 6,5%, за "Самопомич" – 5,9%, за Объединение правых партий ("Свобода", "Правый Сектор", "Национальный корпус") − 4,2%.

Другие политические силы набрали бы меньше 3% голосов избирателей каждая, пишет Реал.

Поддержка партии Саакашвили составляет 1.7%, а проект Надежды Савченко 1.2%.