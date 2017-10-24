ВИДЕО: Мустафа Найем о вече в поддержку Сенкевича Народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем считает, что людям, которые вышли на главную площадь Николаева в поддержку отправленного в отставку экс-мэра Николаева Александра Сенкевича, нужно было выходить до того, как депутаты огласили ему импичмент. Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса в Николаеве в понедельник, 23 октября, передает Маю право. У нас два майдана тут было, ну мы так их называем, когда сняли мэра. Люди, которые не согласны с этим, они вышли. И это только маленькая часть, - обратился к Найему один из присутствующих на встрече. На это народный депутат ответил, что нужно было выходить не тогда, когда уже все случилось, а до того. Я не хочу никого обидеть, но если вы вышли уже тогда, когда все случилось, то это поздно вы вышли. Вы что раньше не видели, что мэра третируют? Вы что раньше не видели, что делается в вашем городском совете? Знали, видели. Но это как бы они, а это мы. Это ж наша жизнь. Надо было, чтобы приехали люди из Киева, сказала – ребята, вот мэр. Или мэр чтобы вышел и сказал, что мне плохо, - ответил Мустафа Найем. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама