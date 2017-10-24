Порошенко исключил досрочные выборы в Украине

Президент Украины выступил на заседании Совета регионального развития.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что досрочных выборов в Украине не будет. Об этом он сказал на заседании Совета регионального развития во вторник, 24 октября, передает его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Осталось меньше года до начала планового избирательного цикла по выборам президента и Верховной Рады. Досрочных выборов не будет", – заявил он.