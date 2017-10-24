Суд визнав законним засекречування е-декларацій керівництва СБУ

24.10.17 18:30Сколько просмотров этой статьи177Сколько комментариев этой статьи0

Окружний адміністративний суд Києва визнав законним засекречування електронних декларацій керівництва Служби безпеки України.

Суд повністю відмовив у задоволенні позову «Центру протидії корупції».

«Під час розгляду адміністративного позову суд побачив конфлікт між захистом державної таємниці й зберіганням даних декларантів. Суд дійшов висновку, що цей конфлікт має бути вирішено способом, передбаченим законом «Про запобігання корупції» шляхом затвердження відповідного порядку», – йдеться в повідомленні суду.

В суді зазначають, що наразі іде узгодження цього порядку з усіма установами, де працюють декларанти, що мають доступ до державної таємниці, Радіо Свобода.

«СБУ, послуговуючись інтересами захисту держтаємниці, зберегла ці дані у спосіб, який був їй доступний. За таких підстав, колегія суддів не вбачає ознак протиправності в оскаржуваному рішенні державного експерта про віднесення до державної таємниці інформації з електронних декларацій особового складу СБУ», – додають в адміністративному суді.

6 березня громадська організація «Центр протидії корупції» повідомила, що подала до суду на Службу безпеки України через засекречення інформації про декларації співробітників цього відомства. «Визнання керівництвом СБУ інформації про декларації державною таємницею, подачу декларацій не до НАЗК, а у власну закриту систему невідомого походження, доступ до якої мають тільки в службі, активісти вважають незаконним», – заявили в організації.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Але в СБУ тоді заявили, що всі співробітники відомства подали електронні декларації вчасно, але «дані співробітників спецслужби не можуть бути доступні широкому загалу».

Похожие новости

25.10.17 11:14Кто стоит за кровавым государственным переворотом в Украине

16.10.17 12:12СБУ хочет вдвое увеличить свое финансирование в госбюджете-2018

25.09.17 20:0894 кандидатов не допустили к конкурсу в местные судьи

21.09.17 17:57СБУ начала проверку по поводу давления на «Украинскую правду»

28.08.17 18:16Суд освободил завербованных ФСБ украинцев

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама