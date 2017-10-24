Суд визнав винним Саакашвілі у "прориві кордону"

Апеляційний суд Львівської області залишив без змін рішення Мостиського райсуду про визнання екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі винним в адміністративному порушенні при перетині державного кордону України.

Про це оголосив суддя Ігор Танечник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Постанову Мостиського райсуду від 22.09.2017 року залишити без змін. Апеляційні скарги адвокатів Саакашвілі залишити без задоволення", - сказав Танечник.

За його словами, постанова суду оскарженню не підлягає.

Сам Саакашвілі на судове засідання не прибув. Як зазначив його адвокат Маркіян Галабала, підзахисний не прибув через "очевидне викрадення працівниками правоохоронних органів його соратників у Києві", пише УкрІнформ.

Як повідомлялося, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі прорвався до України з території Польщі, не пройшовши прикордонний контроль з українського боку.

Мостиський районний суд Львівщини визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині українського кордону та наклав на нього штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів - 3400 грн.