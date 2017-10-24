Суд визнав винним Саакашвілі у "прориві кордону"

24.10.17 20:20Сколько просмотров этой статьи173Сколько комментариев этой статьи0

Апеляційний суд Львівської області залишив без змін рішення Мостиського райсуду про визнання екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі винним в адміністративному порушенні при перетині державного кордону України.

Про це оголосив суддя Ігор Танечник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Постанову Мостиського райсуду від 22.09.2017 року залишити без змін. Апеляційні скарги адвокатів Саакашвілі залишити без задоволення", - сказав Танечник.

За його словами, постанова суду оскарженню не підлягає.

Сам Саакашвілі на судове засідання не прибув. Як зазначив його адвокат Маркіян Галабала, підзахисний не прибув через "очевидне викрадення працівниками правоохоронних органів його соратників у Києві", пише УкрІнформ.

Як повідомлялося, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі прорвався до України з території Польщі, не пройшовши прикордонний контроль з українського боку.

Мостиський районний суд Львівщини визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині українського кордону та наклав на нього штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів - 3400 грн.

Похожие новости

28.10.17 19:42На тайном голосовании избрали заместителя председателя апелляционного суда Николаевщины

25.10.17 14:36"Вече" под Радой: ультиматум президенту и "спасение" Украины за 70 дней

24.09.17 14:40Суд все таки оштрафовал Саакашвили

13.09.17 15:46Кто пострадал во время прорыва Саакашвили в Украину?

14.08.17 13:48Саакашвили рассказал о планах избавить Украину от олигархов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама