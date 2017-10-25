Борис Колесников: Нет поддержки Запада – майдана в Украине не будет

"Сегодня 2/3 украинцев высказались за то, что они хотят мира. 78% украинцев считают, что социально-экономическая ситуация в каждой семье стала хуже", – Колесников

Нет поддержки Запада – майдана в Украине не будет. Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире программы "Сегодня" на телеканале "Украина" во вторник, 24 октября.

"Сегодня 2/3 украинцев высказались за то, что они хотят мира. 78% украинцев считают, что социально-экономическая ситуация в каждой семье стала хуже", – отметил оппозиционный премьер-министр.

В тоже время, по словам Бориса Колесникова, люди, которые пришли на митинги под стены парламента не особо понимают задачи Антикоррупционного суда или изменений избирательной системы.

"Это такой игрушечный майдан. Пока там нет ни одного посла ни одной страны, пока там нет ни одного депутата ни одного зарубежного парламента – никакого майдана не будет. Нет поддержки Запада – майдана в Украине не будет", – убежден политик.

"Через два дня будет ровно три года как избрали этот парламент. 5 фракций входило в коалицию. Что мешало им еще в 2014 году снять депутатскую неприкосновенность? Политики должны держать свое слово", – подчеркнул Борис Колесников.

Отвечая на вопрос об альтернативной медицинской реформе, Борис Колесников отметил, что цель мировой медицины – это качество услуг и доступность этих услуг каждому гражданину. "Но при наших пенсиях невозможно купить страховой полис. Тех денег, которые они (власть – Ред.) закладывают на медицинскую реформу, полностью хватает покрыть страховые полиса пенсионерам, а также нанятым работникам", – убежден он.

Также Борис Колесников отметил, что бизнесмены должны заплатить за страховой полис для своих сотрудников.

"Я, например, с удовольствием заплачу за каждого своего сотрудника страховой полис, потому что тогда сотрудники и их дети смогут получить качественное лечение", – сказал оппозиционер.

Политик пояснил, что вначале для внедрения страховой медицины необходима переходная модель.

"Первый год государство платит 75% страхового полиса, а 25% – работодатель. И постепенно за 4 года работодатель принимает на себя всю ответственность. Так работают во всем мире.

Другой вопрос, куда вы придете с этим страховым полисом? В советскую больницу без оборудования, без медикаментов. Это точно 1988 год, когда сделали платные кооперативные туалеты. Был просто туалет, посадили бабушку, которая собирает деньги. Вот это медицинская реформа в украинском исполнении", – резюмировал Борис Колесников.